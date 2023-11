GP de Las Vegas: Leclerc fatura quinta pole da F1 2023

A penúltima pole position da F1 2023 ficou com Charles Leclerc, dominante na classificação do GP de Las Vegas na manhã deste sábado. O piloto da Ferrari anotou 1m32s726 no que poderia ser uma dobradinha da escuderia com o colega Carlos Sainz em segundo lugar. Porém, a vaga na primeira fila ficará com Max Verstappen, originalmente terceiro. Isso porque Sainz perderá dez posições e larga em 12º por trocar peças do motor, depois que um bueiro aberto quebrou seu carro no primeiro treino livre.