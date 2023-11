Incêndio deixa casa destruída na Baixada da Sobral; vídeo

Na manhã deste domingo, 05, um incêndio deixou uma residência destruída no bairro João Eduardo 2, na baixada da Baixada Sobral, em Rio Branco (AC). O Corpo de Bombeiros (CBMAC) foi acionado via Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM) para atender à ocorrência.

Os bombeiros ao chegarem no local só controlaram as chamas e realizaram os procedimentos necessários de rescaldo e resfriamento. Após conter o fogo, a área foi liberada, no entanto, o prejuízo foi total.

As causas do incêndio estão sob investigação. Os moradores e vizinhos da residência afetada não sofreram ferimentos no incêndio. Houve apenas prejuízos materiais.