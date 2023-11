Jovem de 18 anos do RJ descobre gravidez rara de quíntuplos

A estudante carioca Sara Campos da Silva, 18 anos, levou um susto enorme ao fazer uma ultrassonografia e descobrir que está grávida de cinco bebês. A gestação de quíntuplos é rara: a estimativa é de um parto a cada 60 milhões de gestações.

Em um vídeo gravado durante a primeira consulta médica da jovem, é possível ver a surpresa dela e da avó materna dos bebês quando o médico aponta os cinco corações em formação. “Está me dando falta de ar, mãe”, comenta Sara.

Nas redes sociais, Sara e o namorado, Renan Alves de Oliveira, 20 anos, contaram como receberam a notícia. “Quando o médico falou que tinham dois corações batendo, eu sai da sala. Quando voltei, ele falou que tinham cinco. Comecei a chorar, passar mal. Minha pressão foi lá em cima”, contou Renan.

A família de Renan está acostumada com gestações de gêmeos. Duas das irmãs do rapaz são mães de gêmeos. Segundo ele contou ao RJTV, da Rede Globo, uma prima também passou pela experiência, bem como um tio dele.

Sara ainda mora com os pais, em uma casa pequena, sem estrutura para receber os cinco bebês.

A estudante criou uma vakinha virtual para comprar o enxoval dos cinco bebês. Outra preocupação é com as fraldas e as fórmulas necessárias para os cinco filhos que estão vindo. Os interessados podem ajudar neste link.