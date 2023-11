Marcos Oliveira, o Beiçola, revela os áudios originais após exposição

O auê causado pela exposição de Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, ainda está rendendo. Após ver que um suposto namorado revelou detalhes de sua vida financeira e contar sobre a contratação de um garoto de programa, o ator resolveu se pronunciar.

No Instagram, Beiçola também falou sobre o assunto: “Cheguei há pouco de um trabalho aqui no Rio e fui surpreendido com paparazzi no aeroporto me seguindo, fazendo video e foto. Tive que fazer esse vídeo por uma questão de justiça. Horrível me expor assim”, declarou.

E continuou desabafando: “Peço desculpas à todos envolvidos, mas foi muita mentira contada por esse rapaz, que nem provas tem para dizer o que disse e ainda editou conversas nossas. Enfim, vou dormir e vocês que tirem suas conclusões. Estou cansado, mas satisfeito pelo dia de trabalho. Obrigado @dra.deolanebezerra por me apoiar neste momento, também”, afirmou.

No fim, Beiçola ameaçou abrir um processo: “Quem espalhou a notícia sem checar antes a veracidade será punido pela Justiça, pois minha amiga e advogada @scalcorose já está cuidando disso. Não acusem sem saber. Não propaguem falácias sem provas e não alimentem o ódio gratuito. E nem tentem cancelar esse rapaz. Eu vou orar por ele pois o que ele fez foi grave e só fez isso por não estar bem consigo próprio. Tenho pena dele e o perdoo mas haverá consequências legais para que ele não faça mais mal a ninguém e para que a Justiça prevaleça”, encerrou. Veja a postagem clicando aqui.

Nos comentários, os seguidores de Marcos deram total apoio a ele: “Que a verdade seja dita: muita gente conhece sua índole e, com certeza, sentimento de ingratidão não existe vindo de você! Não deixe que a internet te adoeça, Beiçola”, disse um. “Eu não acreditei mesmo 🙌🙌. Esse tal Lucas queria crescer 😂, mas não deu certo”, afirmou outra. “A gente acredita em você ❤️, relaxe”, garantiu um terceiro.

Entenda o caso

A coisa ficou feia para Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família. Após ele vir à público várias vezes pedir ajuda financeira, um namorado do ator resolveu expor áudios de conversas que teve com ele. Nas gravações, encaminhados com para a coluna Erlan Bastos EM OFF, o artista pede ao rapaz para contratar um garoto de programa.

“Não casa não, querido! É só para aproveitar um pouco. Faz um ‘fifty fifty’, paga um cachezinho, aproveita e manda embora. Só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada. Não brinca, não… Nem punh*ta eu tô batendo mais que tá tudo mole (risos). Mas eu fico olhando. Adoro olhar e ch*par, mas orgasm* mesmo, demora”, afirmou Beiçola.

Em seguida, Lucas concordou se mostrou empolgado com a sugestão: “Pior que eu também gosto de olhar e isso me dá um tes** do cara***. Então, fechou! Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso pra car*lho aqui e você fica olhando. Eu chup* ele, ele me chup*, depois te chup*, e vamo que vamo fazer sex*”.

Marcos Oliveira ainda disse para o amado como conseguir um preço bacana pelo serviço sexual: “Não fala nada sobre você, querido. Não fala, não, que isso é chamariz. Fala que você é estudante e pronto. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes. Daí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, dá uma pista falsa”, aconselhou.

Em outra gravação, Lucas, que é dono da empresa que cuida da carreira de Beiçola, ainda expôs que ele falou mal de Deolane Bezerra, que chegou a depositar R$ 50 mil para ele quando usou as redes sociais para pedir ajuda.

“Falou que não recebe da Netflix, que não recebe do canal Viva… Falou ontem para mim que o problema da Deolane [Bezerra] é o perfume forte e que o dinheiro não iria durar nem dois meses. Me pediu R$ 50 mil, mas eu não fiz pix algum. Por isso que ele está revoltado… Tem gente falando ainda que sou namorado dele. Pelo amor de Deus, olha quem sou eu!”, detonou o moço.

Lucas ainda relatou quantas vezes ajudou o ator financeiramente: “Enfim, a gente ajudou ele de todas as formas, até com aluguel. Não tem boletim de ocorrência algum em nome dele. Ou seja, é tudo mentira! Mas, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar”, garantiu.

E finalizou, afirmando que já deu ordens para que não repassem mais nenhum valor para Marcos: “Só para deixar registrado, não é mais para fazer pagamento para ele. Fala que a empresa está passando por dificuldades… Ele me fez gastar nesse restaurante mais de R$ 2 mil. Eu fui lá, não nego, mas a vida dele é uma mentira. Infelizmente, é uma mentira… Quem não tem dinheiro, não faz as coisas que ele faz”.

Um dos apelos

O público foi pego de surpresa com o desabafo de um dos atores da Grande Família, da Globo, no fim de setembro. Em seu perfil oficial, o famoso pediu ajuda financeira e confessou estar passando fome.

Marcos Oliveira deu vida ao Beiçola na atração que foi gravada entre 2001 e 2014. Depois disso, ele fez outras novelas na emissora, mas sem contratos por longa data, apenas por obra definida. O dinheiro acabou e o veterano passou a enfrentar sérios problemas de saúde.

Deolane depositou R$ 50 mil

Dias depois do pedido de ajuda, Deolane Bezerra se sensibilizou com a situação do ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beiçola de A Grande Família. A advogada e ex-Fazenda decidiu visitar o ator após a repercussão de um vídeo em que ele afirma estar sem comer há um dia. Para ajudar, ela fez um Pix de R$ 50 mil ao artista.

A viúva de MC Kevin aproveitou para divulgar a chave do ator e o livro Marcos Oliveira Muito Além do Beiçola. No fim do encontro, Deolane disse que “ganhou um amigo”.

“A vida me presenteou mais uma vez com um amigo! Que Deus te abençoe, Marcos Oliveira. Que prazer lhe conhecer, grandes coisas estão por vir”, escreveu ela na legenda de uma foto com o ator.

Marcos Oliveira comentou a publicação dizendo que teve sua vida transformada pela visita da advogada. “É o afeto. Essa semana que passou eu pensei que minha vida tinha acabado, que eu teria que dar minhas cachorras que são o único bem que me restaram nessa existência. Nem para o retiro dos artistas eu poderia ir por não ter mais aposentadoria devido ao golpista. Ele me deixou muitas dívidas e marcas na minha autoestima que você com seu sorriso e carinho ajudaram a levantar”, escreveu o ator, fazendo referência a um golpe que teria sofrido recentemente.

Ele ainda completou: “Eu quero trabalhar gente! Eu preciso fazer arte, atuar, cantar e viver como qualquer ser humano. Não me condenem mais por querer ter um motivo pra viver”.