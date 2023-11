Messi vira sócio do time de esports KRÜ, de Agüero

Lionel Messi se tornou empresário de esportes eletrônicos e virou sócio da KRÜ Esports, organização de esports latino-americana fundada pelo ex-jogador Sergio Agüero em 2020.

Jogador do Inter Miami e escolhido o Bola de Ouro pela oitava vez na carreira, Messi passa a ser o coproprietário da KRÜ. Os valores do negócio não foram revelados.

— Embora pretendamos sempre continuar a crescer e a competir, agora essa motivação aumenta. Sempre acreditamos no nosso projeto, tornamos realidade, conseguimos competir em alto nível em muito pouco tempo e, agora com a incorporação do Leo, temos a certeza que daremos um passo firme para consolidar o nosso projeto — disse Aguëro ao site argentino TN.