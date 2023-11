Morre Nazira Mamed, dona da pensão que vendia o melhor file acebolado de Rio Branco

A comerciante aposentada Nazira Mamed Maia, moradora do bairro da Base, em Rio Branco, será sepultada nesta terça-feira (7). Ela faleceu na segunda-feira (6), aos 92 anos, de causas naturais.

Amazonense de Boca do Acre que se estabeleceu em Rio Branco ainda jovem, onde casou e construiu família, Nazira Mamede se tornou comerciante ao se tornar dona de uma pensão no antigo Mercado Velho, na Praça da Bandeira.

“Ali ela vendida comidas caseiras, se notabilizando como cozinheira e fornecedora do melhor filé bovino acebolado e também o de peixe. Provavelmente, todas as pessoas que exercem alguma atividade no centro da cidade, servidores públicos, policiais, professores, e comerciantes, do maior empresário da cidade ou ao estivador e outros trabalhadores da beira do rio, tenham sido clientes da dona Nazira”, disse Antônio Augusto de Melo, o Pelé, dono da banca de revistas do centro da cidade que leva seu apelido, ele um dos grandes fregueses da “Pensão da Nazira”.

Quando o chamado Mercado Velho foi reformado, Nazira ganhou um box nas novas instalações e ali continuou suas atividades de comerciante, vendendo também, além de comida e refrigerantes, cervejas bem geladas. Era a única autorizada pelo poder publico a vender bebida alcoólica dentro de uma estrutura do Governo, o chamado Novo Mercado velho.

“Ela vendia cerveja ali e era autorizada em função do respeito que todos tinham por ela”, disse outro comerciante, Jose Veras, o “Zé do Branco“, também morador do Bairro da Base.

“A morte desta senhora deixou todo o bairro da Base meio órfão, numa tristeza só. Ela era uma grande amigam, uma boa vizinha e um ser humano extraordinário. Vai fazer muita falta”, disse Zé do Branco.