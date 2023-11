Murilo Huff é mais uma atração confirmada no Réveillon de Rio Branco

Além do cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu, ter sido confirmado como atração do Réveillon 2024 no Arena da Floresta, em Rio Branco, o Governo do Estado também confirmou a contratação do cantor sertanejo Murilo Huff para a festa da virada.

A informação foi dada com exclusividade pelo governador Gladson Cameli em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (27). Está será a terceira vez que o cantor visita o Acre. Huff já esteve em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, onde arrastou multidões de fãs.

O ex-namorado de Marília Mendonça e pai do filho da filho da cantora interpreta diversos sucessos que estouraram no Brasil, como “Uma ex”, “Dois enganados” e “Machucado novo”.