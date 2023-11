Novembro azul: Acre tem projeção de mais de 100 casos de câncer de próstata em 2023

O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. Os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que a cada 38 minutos um homem morre no Brasil, devido ao câncer de próstata. No Brasil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos.

O Inca também faz uma estimativa de casos a partir dos dados de incidência (casos novos), a partir dos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) e dos óbitos, do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e apontou que entre 2023 e 2025, o Acre pode registrar mais de 3 mil casos de câncer. Para o ano de 2023, a projeção de câncer de próstata é de 120 casos. O número estimado de casos novos de câncer de próstata no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, é de 71.730, correspondendo a um risco estimado de 67,86 casos novos a cada 100 mil homens.

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que está localizada abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Entre os sintomas do câncer de próstata, estão dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e/ou no sêmen. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas.

Fatores de risco

A idade é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente após os 60 anos.

Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos, podendo refletir tanto fatores genéticos (hereditários) quanto hábitos relacionados ao estilo de vida de risco de algumas famílias.

Excesso de gordura corporal (sobrepeso e obesidade) aumenta o risco de câncer de próstata avançado.

Os fumantes têm um risco aumentado de morte por câncer de próstata, ou seja, aqueles que desenvolvem a doença têm um prognóstico significativamente pior.

Exposições a aminas aromáticas (comuns nas indústrias química, mecânica e de transformação de alumínio), arsênio (usado como conservante de madeira e como agrotóxico), produtos de petróleo, motor de escape de veículo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fuligem e dioxinas estão associadas ao câncer de próstata.

Prevenção e tratamento

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico).

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão da mesma.

Novembro azul

A Campanha Novembro Azul foi iniciada no Brasil em 2011, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.