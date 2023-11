Parecidas? filha de Chico Mendes é considerada a sósia de Janja Lula no Acre

Durante a reabertura da Casa de Chico Mendes nesta sexta-feira (10), que contou com a presença de autoridades estaduais e federais, uma das filhas do líder seringueiro, Elenira Mendes, chamou a atenção por causa da semelhança com a primeira-dama da República, Janja Lula.

A ex-deputada Perpétua Almeida publicou uma foto nas redes sociais e mandou um recado para a esposa do presidente Lula: “Ei, Janja, encontrei tua sósia aqui em Xapuri, no Acre. A querida Elenira Mendes, filha do Chico, maior ambientalista do Brasil”.

Além de Elenira, outros familiares de Chico também participaram da reabertura do local.

A reabertura

O local estava fechado para reforma desde 2018. A revitalização do espaço foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A solenidade de reabertura da casa reuniu moradores da cidade, a família de Chico Mendes, autoridades municipais, estaduais e federais.

O local foi tombado como patrimônio histórico do estado do Acre em 2008, sua estrutura conta com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.