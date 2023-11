Casa de Chico Mendes é reaberta em Xapuri; investimento chega a quase R$ 100 mil

Um importante ponto turístico do estado do Acre foi reinaugurado na manhã desta sexta-feira (10), a Casa de Chico Mendes, localizada na Rua Batista de Morais, em Xapuri. O local estava fechado para reforma desde 2018.

A revitalização do espaço foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A solenidade de reabertura da casa reuniu moradores da cidade, a família de Chico Mendes, autoridades municipais, estaduais e federais.

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, conta que a reabertura da Casa Chico Mendes foi uma luta abraçada pela prefeitura de Xapuri e da família do líder seringueiro.

“A prefeitura, junto com a família do Chico, fez um esforço danado para que essa casa passe a funcionar todos os dias, a partir de hoje. Essa reabertura é o reavivamento de todos os ideais do Chico. Não é só um espaço de visitação e turismo, é um espaço de reflexão sobre a convivência humana com a natureza”, ressaltou.

O local foi tombado como patrimônio histórico do estado do Acre em 2008, sua estrutura conta com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.

Ângela Mendes, filha de Chico, destacou a importância da reabertura do memorial.

“A casa do meu pai ficou fechada no último governo, pois ele não tinha nenhum compromisso com essa casa. Hoje está sendo feito o resgate de tudo isso, e eu só tenho a agradecer a todas as instituições que contribuíram para a reabertura da casa”, enfatizou.

Estavam presente na cerimônia a vice-governadora Mailza Assis, o presidente do Iphan, Leandro Grass, o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kimpara, dentre outros.

De acordo com o Iphan, o investimento no local chegou a R$ 92 mil.

