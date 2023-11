PF deflagra operação que investiga fraude em licitação e lavagem de dinheiro em cidades do Acre

As cidades de Porto Walter e Cruzeiro do Sul e Rio Branco, no Acre, e de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, estão, na manhã desta terça-feira (7), sob investigação de uma operação da Polícia Federal.

Trata-se da Operação Resquícios, que investiga esquema de fraude em licitação, lavagem de capitais e organização criminosa ocorridas nas prefeituras dos municípios do interior acreano, na Capital e numa Prefietura do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o esquema era composto por dois núcleos. Um dos núcleos era de natureza política, integrado por agentes públicos que direcionavam e favoreciam certas empresas em licitações ocorridas em Porto Walter. O outro núcleo, de caráter empresarial, superfaturava o objeto das licitações e operava a lavagem do dinheiro, remetendo parte dos valores aos agentes públicos envolvidos.

A Operação conta com aproximadamente 40 Policiais Federais, para cumprimento de 9 (nove) mandados de busca e apreensão nas cidade de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Pau dos Ferros, expedidos pela Vara Única da Justiça Federal da Subseção de Cruzeiro do Sul.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, nos termos do artigo 337-L, do Código Penal, além dos crimes de Lavagem de Capitais, previsto no art. 1° da Lei 9.613/1998 e Organização Criminosa, previsto no art. 2° da Lei 12.850/2013.

O nome da operação é uma referência aos indícios de cometimento de delitos que foram encontrados em outras investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados na capital do Juruá; dois em Porto Walter: e outros dois em Rio Branco.