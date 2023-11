VÍDEO: fãs de Taylor Swift vaiam anúncio de adiamento de show

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que os fãs de Taylor Swift passaram a vaiar após serem informados sobre o adiamento do show que ocorreria neste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro. A apresentação ocorrerá na próxima segunda-feira, 20.

Os fãs da Taylor Swift recebendo a notícia do adiamento do show depois de terem ficado na fila por oito horas em um calor de 44º. pic.twitter.com/8nHwGB0PFv — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 18, 2023

Entenda o caso: