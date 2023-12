Adailton Cruz é eleito presidente do COREN para o triênio de 2024 a 2026

Na manhã desta quarta-feira (20), o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN AC) testemunhou a posse dos novos conselheiros eleitos e a eleição da nova diretoria. Em um momento marcante para a enfermagem acreana, o Enfermeiro Adailton Cruz foi eleito presidente para o triênio de 2024 a 2026.

Adailton Cruz é um rosto conhecido para os profissionais em saúde do Acre. Com uma carreira destacada, ele já ocupou a presidência do Conselho Regional de Enfermagem no período de 2012 a 2017. Além disso, contribuiu significativamente como líder sindical, presidindo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC). Sua trajetória inclui também experiências como vereador e, atualmente, destaca-se como deputado estadual, trazendo avanços notáveis para o setor de saúde no estado.

O enfermeiro é reconhecido como uma figura emblemática na luta e na defesa da saúde pública e dos profissionais de enfermagem no Acre. Seu comprometimento em defender as prerrogativas dos profissionais de enfermagem, tanto em relação ao exercício profissional quanto à melhoria das condições de trabalho, é evidente em sua trajetória.

Adailton Cruz expressa entusiasmo diante do novo desafio à frente do COREN AC. Em suas palavras, ele destaca estar motivado e comprometido a dedicar os próximos três anos para lutar e contribuir ainda mais com a enfermagem no estado. Seu foco está na promoção do desenvolvimento da profissão, garantindo que os profissionais de enfermagem possam desempenhar seu papel fundamental na prestação de serviços de saúde à população acreana.

A eleição de Adailton Cruz representa não apenas uma escolha estratégica para o conselho, mas também a continuidade do seu legado de compromisso e dedicação à saúde no Acre. Os profissionais de enfermagem e a população do Acre aguardam com expectativa as realizações e conquistas que marcarão esse triênio sob sua liderança.