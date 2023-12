Ao senador Alan Rick, ANEEL garante queda de 7,52% no reajuste da energia esperado para dezembro

Nesta sexta-feira, 1, o senador Alan Rick (União Brasil) recebeu a confirmação do diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Hélvio Neves Guerra, relator do processo de revisão tarifária do Acre, de que o percentual do reajuste que será aplicado na conta de energia elétrica dos acreanos, a partir de dezembro, ficará 7,52% menor do que o previsto. Em outubro, após audiência pública realizada em Rio Branco, a previsão divulgada foi de aumento de 22,07% e com a redução ficará em 14,55%.

A medida atende a solicitação do senador Alan Rick, da deputada federal Socorro Neri (PP) e do deputado federal Zezinho Barbary (PP) que estiveram juntos na Agência relatando a necessidade de diminuir o peso da conta de energia no orçamento da população do Acre.

“Estivemos lá no final de novembro pedindo pelo povo do Acre e os diretores nos disseram que trabalhariam para encontrar soluções. O impacto da conta de luz no orçamento do acreano já é muito grande e agora recebemos essa confirmação de que o reajuste será, de fato, menor. Claro, gostaríamos que não houvesse reajuste algum. Mas a queda de 22,07% para 14,55% é uma vitória dentro do possível.” – colocou o senador.

O percentual deverá ser oficializado pela ANEEL após reunião da diretoria marcada para a próxima terça-feira, 05.