Após entrar em bairro vizinho e ser perseguido, homem tenta atravessar o Rio Acre e vai parar no PS

Uma agressão física que poderia ter terminado em tragédia foi registrada na manhã desta terça-feira (06), na Rua Barbosa Lima, no bairro da Base, em Rio Branco (AC).

Um homem identificado como Francisco André Silva de Araújo, de 43 anos, foi socorrido por moradores do bairro da Base quando transitava em via pública todo machucado e com sangramento ativo na região da face.

Populares acionaram o samu através do número 192, para atender uma ocorrência de agressão física. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram Francisco com várias escoriações pelo corpo, e um hematoma grave no rosto.

A vítima relatou que foi perseguida por várias pessoas quando transitava pelas ruas do bairro 15, pois ele seria morador do bairro Taquari, foi quando algumas pessoas apareceram e perguntaram o que ele estava fazendo no local. Logo em seguida começaram as fortes agressões, com socos e ponta pés. Francisco correu para o leito do Rio Acre e caiu nas águas, realizando a travessia para fugir da morte.

Após o atendimento dos socorristas do Samu, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro da capital, com várias escoriações, porém, chegou lúcido e orientado, foi entregue para a equipe de saúde para novas avaliações.

O caso será investigado pela Polícia Civil.