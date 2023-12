Após nomeação na SEASDH, pastor e ex-secretário é lotado no gabinete de Mailza

Após pedir exoneração do cargo de secretário de Assistência Social e Direitos Humanos no Governo do Estado, o pastor Alexander Santos de Carvalho foi nomeado na última terça-feira (19) para um novo cargo na mesma secretaria. Nesta quarta-feira (27), o governador Gladson Cameli alterou a lotação do pastor para o Gabinete da Vice-Governadora (Gabvice).

SAIBA MAIS: Secretário de Direitos Humanos, Pastor Alex Carvalho pede exoneração do cargo

Alex foi lotado em uma CAS-7, de acordo com o decreto do Diário Oficial do Estado (DOE). Alegando a dificuldade de conciliar as atribuições ministeriais na igreja com as atividades de gestor como secretário, Alex saiu do cargo em outubro deste ano.

VEJA TAMBÉM: Após pedir exoneração, ex-secretário de Gladson é nomeado para a mesma pasta em que era gestor

Com sua saída do cargo de secretário da SEASDH, informações que circulavam no Palácio Rio Branco afirmavam que ele seria lotado no gabinete da vice-governadora Mailza Assis, mas foi nomeado, primeiramente, para a mesma secretária. Nesta quarta-feira, foi lotado no Gabvice.