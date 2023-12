Após pedir exoneração, ex-secretário de Gladson é nomeado para a mesma pasta em que era gestor

Após pedir exoneração do cargo de secretário de Assistência Social e Direitos Humanos no Governo do Estado, o pastor Alexander Santos de Carvalho foi nomeado nesta terça-feira (19) para um novo cargo na mesma secretaria.

SAIBA MAIS: Secretário de Direitos Humanos, Pastor Alex Carvalho pede exoneração do cargo

Alex foi lotado em uma CAS-7, de acordo com o decreto do Diário Oficial do Estado (DOE).

Natural do Rio de Janeiro, Carvalho reside no Acre há 24 anos. Graduado em Teologia e Filosofia, é pastor da igreja Batista do Bosque e presidente da Fundação Semear, onde realiza um trabalho de assistência social há 13 anos.

Alegando a dificuldade de conciliar as atribuições ministeriais na igreja com as atividades de gestor como secretário, Alex saiu do cargo em outubro deste ano.

As informações que circulavam dentro do Palácio Rio Branco apontavam que o gestor iria assumir um cargo no gabinete da vice-governadora Mailza Assis, por ser indicação dela, mas voltou para a secretaria da qual havia saído.