Ator coreano do filme “Parasita” é encontrado morto aos 48 anos

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, do filme “Parasita”, vencedor do Oscar 2020, foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta quarta-feira (27/12) na Coreia do Sul, segundo a Reuters. Lee, de 48 anos, interpretou Park Dong-ik no longa-metragem.

O corpo do ator foi encontrado inconsciente ao lado de briquetes de carvão dentro de um parque em Seul, capital sul-coreana, após seu empresário relatar à polícia que Lee havia saído de casa, deixando para trás o que seria uma nota de suicídio.

No último final de semana, Lee foi interrogado três vezes pela polícia após investigação por alegações de uso de drogas ilegais, por um período de 19 horas. Lee disse para as autoridades que foi levado a consumir drogas por uma recepcionista de bar que tentava chantageá-lo, informou a agência de notícias Yonhap.

O ator Lee foi aclamado por seu papel como Park Dong-ik, o pai da família Park, em “Parasita”.

Lee se casou com Jean Hye-jin, sua namorada de sete anos, em 23 de maio de 2009. O ator deixa dois filhos pequenos, o primeiro nasceu em 25 de novembro de 2009 e o segundo em 9 de agosto de 2011.

