Bolsonaro diz que esquerda faz nordestinos “fugirem” para SP

“E por que isso? Porque há 20 anos, o PT, naquela região, no Nordeste, os estados são administrados pela esquerda. Devia ser a melhor região do país e não é. E quando chegam em outros estados, continuam votando no PT. Aí eu levo isso pra eles. ‘O que fez vocês saírem da sua terra foi exatamente a esquerda’”, afirmou o ex-presidente.

“Inimigos”

Na entrevista, ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente disse ainda que classifica a esquerda como “inimigos” da direita e responsável pelo empobrecimento do Brasil e da Argentina.

“Eu sou um pouco radical nessa questão. Não são opositores, são inimigos. Porque, no fundo, eles querem poder absoluto e roubar nossa liberdade. Quando alguns falavam pra mim que devemos dialogar com esses radicais de esquerda, eu pergunto em que país de esquerda radicais dialogam com o outro lado? Não conversam”, argumentou Bolsonaro.

“A Argentina tem suas particularidades, é um país grande, o segundo país da América do Sul, com riquezas minerais também, com potencial muito grande. Há poucas décadas teve o maior PIB da América da Sul e foi perdendo, assim como o Brasil foi perdendo quando a esquerda entra no poder”, disse Bolsonaro.