Chuvas se intensificam em Sena Madureira e elevam o nível das águas do Rio Iaco

Nos últimos dias, a cidade de Sena Madureira vem sendo atingida frequentemente pelas chuvas. Nesta quinta-feira (21), por exemplo, a chuva começou pela manhã e se estendeu até o final da tarde. Com isso, o nível das águas do Rio Iaco vem apresentando elevação dia após dia.

Nesta sexta-feira (22), segundo dados da Defesa Civil Municipal, a régua amanheceu medindo 8,85 metros, tendo uma cheia de 15 centímetros nas últimas 24 horas. “Há algumas semanas enfrentamos um calor terrível, mas agora a chuva está frequente em nossa região. Fazemos a leitura da régua diariamente. Por enquanto, apesar das constantes chuvas, a situação está dentro do normal”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Quem mora em região alagadiça, porém, já demonstra preocupação. “É muito difícil para nós a situação, mas esperamos em Deus que não tenha enchente de grande proporção. As poucas coisas que temos acabam se danificando com as mudanças”, ressaltou Antônio Liberalino, residente no bairro Praia do Amarílio.

Em Sena Madureira, a cota de alerta é de 14 metros e a de transbordamento 15,20 metros.