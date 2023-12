Com entrega da ponte, Mazinho diz que cidade vai crescer e anuncia novas obras para o 2º Distrito

O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) expressou nesta terça-feira (19) sua gratidão durante o evento que tratou da inauguração da ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira (AC). A obra vai trazer a ligação entre o primeiro e o segundo distrito do município

Em coletiva à imprensa, o gestor afirmou que a obra que conta com um investimento total de R$ 36 milhões provenientes de emenda parlamentar com recursos próprios do Estado, possuindo uma estrutura principal com 200 metros e uma extensão total de 232 metros, incluindo as rampas de acesso, foi um “presente de Deus”.

Mazinho enfatizou que a cidade está agora preparada para expandir ainda mais na região do Segundo Distrito, destacando planos futuros, como a construção de uma pista de pouso, um novo cemitério e um Parque de Exposições. “Não tenho dúvidas de que Sena Madureira experimentará um desenvolvimento significativo com essa ponte e a duplicação da Estrada Mário Lobão”, afirmou Mazinho.

O prefeito ressaltou o compromisso da prefeitura em colaborar para a construção da ponte, destacando a disponibilidade do terreno e a parceria entre o governo e a administração municipal. “A prefeitura está sempre à disposição, e eu, pessoalmente, estou sempre à disposição. Todos saem ganhando com isso, especialmente a população de Sena Madureira”, concluiu o prefeito.