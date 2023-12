Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta (28)

Será que é possível obter resultados muito diferentes se a ação é sempre a mesma? Nesta quinta-feira, dia 28, o céu evoca um olhar para si mesmo, lembrando que novas ações e resultados vem junto com novas atitudes. E é nesse pique que a Lua Cheia ingressa no signo de Leão, evocando mais autenticidade, brilho e expressão pessoal.

Dessa maneira, o penúltimo dia útil da semana, que é sempre dedicado ao gigante planeta Júpiter, chega mais criativo e eloquente. Por isso, o céu ajuda nas invenções e reinvenções, especialmente para quem quer abrir novos espaços para dar o melhor de si mesmo. Só é preciso tomar cuidado com as possibilidades de excessos, já que o impulsivo Marte enquadra Netuno, o que torna qualquer pequeno desentendimento um grande desastre em potencial.

E vale lembrar que o Sol capricorniano gosta de seguir regras e ser discreto. Então, ao ser combinado com o contexto propício a exageros, o astro-rei dá uma mãozinha para que todo esse potencial expressivo aconteça de maneira bem educada e polida, como manda o figurino.

Com isso, esta quinta-feira incentiva os programas prazerosos com gente que sabe bem viver, mas que não gosta de ostentar. Que segue as regras sendo autêntico, sem se perder apenas em um conjunto de formalidades sem maior utilidade.

E é assim que o céu aponta onde existe beleza na simplicidade e força na amorosidade. Porque, afinal, soltar as feras sem ferir quem está ao lado é talento raro de se ver!

Observe: com pouco mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 20h30, ficando visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 29. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite também ficará alinhada a Aludra, a estrela Eta da Constelação do Cão Maior.

Áries: seja mais você e aproveite o dia, ariano. O astral pede mais espontaneidade e vontade de curtir.

Touro: dê atenção às pessoas, mas não deixe de se posicionar, taurino. É hora de você mostrar a sua força.

Gêmeos: esteja atento à sua expressão, geminiano. É preciso tomar cuidado para não acabar sendo muito direto ao ponto.

Câncer: tenha senso de prioridade e saiba onde investir o seu tempo, canceriano. É preciso saber administrar os seus recursos.

Leão: use a sua intuição, que está bem aflorada, leonino. É preciso saber lidar com as pessoas de maneira sensível.

Virgem: procure dormir bem e cuidar da sua saúde em um nível amplo, virginiano. O céu pede mais atenção ao seu universo interno.

Libra: esteja com as pessoas, mas evite dar atenção ao que não vale a pena, libriano. Evite fofocas e palavras maldosas.

Escorpião: seja estratégico, escorpiano. O momento pede mais atenção com as pessoas e também com a sua vida profissional.

Sagitário: esteja aberto às opiniões diferentes da sua, sagitariano. É importante respeitar diferentes visões.

Capricórnio: transforme-se, capricorniano. O momento pede mais ousadia e vontade de inovar diferentes áreas da sua vida.

Aquário: seja diplomático, aquariano. O momento pede mais atenção com as pessoas e as parcerias de maneira geral.

Peixes: mesmo que você esteja em ritmo de férias, não deixe de cuidar de você, pisciano. Dê atenção à sua rotina e alimentação.