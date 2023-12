FADE muda a data das finais do Campeonato Acreano Escolar; saiba mais

O departamento técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) mudou a data das finais do Campeonato Acreano Escolar de Futsal. Os confrontos semifinais e finais, no feminino e masculino, estavam programados para este sábado (9), no ginásio do IFAC e, agora, serão disputados no sábado (16).

“Mudamos a nossa programação para termos todas as equipes em quadra. Tivemos uma excelente primeira fase e queremos fechar o último evento da temporada com grandes jogos”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Semifinais do feminino

José Rodrigues Leite x Gloria Perez

Dom Pedro II x João Calvino

Semifinais do masculino

Alcimar Leitão x João Calvino

José Ribamar x Colégio Acreano

Competição vai fechar a temporada de 2023 de eventos da FADE/Foto: ContilNet