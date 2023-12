Frente a denúncias, Adailton Cruz intervém em casos de violência contra profissionais da Saúde

Nesta quarta-feira (27), o deputado estadual Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, demonstrou mais uma vez seu compromisso com os profissionais de saúde ao visitar o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Acompanhado pelo Sindicato dos Profissionais Auxiliares, Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre (SPATE-AC) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC), o parlamentar buscou estreitar os laços com a comunidade hospitalar e ouvir as demandas dos trabalhadores.

Durante a visita, foi compartilhado informações cruciais sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) e o Piso da Enfermagem no estado. Adailton Cruz e os representantes sindicais esclareceram dúvidas dos profissionais em saúde, promovendo uma interação fundamental para o entendimento e a valorização desses trabalhadores essenciais.

Além disso, o parlamentar realizou uma avaliação presencial da situação do atendimento em saúde e da estrutura do hospital, que está passando por um processo de reconstrução. O objetivo é garantir que os serviços em saúde sejam oferecidos de maneira eficaz e que a infraestrutura atenda às necessidades da população.

Os trabalhadores em saúde apresentaram relatos preocupantes sobre agressões e ameaças que têm enfrentado no exercício de suas funções. Diante dessas denúncias, Adailton Cruz manifestou veemente repúdio, classificando tais atos como inaceitáveis. Comprometido com a segurança dos profissionais de saúde, o deputado anunciou que tomará medidas imediatas, acionando a SESACRE, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública do Estado para exigir o reforço do policiamento na unidade e a implementação de segurança armada.

É importante destacar que o Deputado Adailton Cruz é o autor da Lei Nº 4.156, de 9 de agosto de 2023, que estabelece medidas protetivas e procedimentos de segurança para combater a violência contra os servidores da saúde. Esse compromisso reforça o empenho do deputado em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e protegido para esses profissionais essenciais à sociedade.

A visita de Adailton Cruz ao Hospital João Câncio Fernandes e seu firme posicionamento diante das adversidades enfrentadas pelos trabalhadores em saúde demonstram não apenas sua sensibilidade para com as demandas da categoria, mas também sua determinação em implementar ações efetivas para garantir um ambiente de trabalho digno e seguro para esses profissionais.