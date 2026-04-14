14/04/2026
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Globo abre seleção para novo talento do jornalismo; veja como participar

Inscrições estão abertas para estudantes de jornalismo até maio

Por Dry Alves, ContilNet 14/04/2026
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Globo abre seleção para novo talento do jornalismo; veja como participar
Globo abre seleção para novo talento do jornalismo/Foto: Reprodução

Estudantes de jornalismo já podem se inscrever no “Profissão Repórter Procura”, novo quadro do programa dominical da TV Globo que busca revelar um novo talento para o jornalismo brasileiro. A iniciativa é voltada para universitários que estão no último ano da graduação.

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Para participar, os interessados precisam enviar uma reportagem inédita com o tema “Manifestação cultural brasileira”, que pode abordar áreas como culinária, folclore, literatura, dança, artesanato ou música. O material pode ser produzido com celular, na horizontal, sem a necessidade de equipamentos profissionais.

A proposta do projeto é dar visibilidade a novos talentos e oferecer a oportunidade de vivenciar o jornalismo em uma das principais emissoras do país. O apresentador Caco Barcellos participa da seleção e acompanha o desenvolvimento do quadro.

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As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de maio, por meio do site movimentoled.com.br. A expectativa é atrair estudantes de diferentes regiões do Brasil interessados em ingressar na área.

A iniciativa integra ações voltadas à formação e incentivo de novos profissionais, com foco em ampliar o acesso e a diversidade no jornalismo.

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