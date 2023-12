Gerlen Diniz foi o mais assíduo da bancada acreana em 2023, segundo jornal O Globo

Deputado Gerlen Diniz (PP-AC) se destacou como o mais assíduo da bancada acreana em 2023, conforme apontado por um estudo do jornal O Globo. Participando ativamente, ele esteve presente em 114 das 115 sessões legislativas da Câmara dos Deputados ao longo do ano, sem nenhuma ausência não justificada.

Além de sua notável presença, Diniz também se destacou por sua produtividade legislativa, participando de 302 votações nominais em plenário, sendo o deputado federal do Acre que mais votou. Adicionalmente, atuou como relator em oito projetos de lei e proferiu 18 discursos durante as sessões.

O desempenho do deputado em 2023 reflete seu comprometimento com o trabalho legislativo, demonstrando um interesse genuíno em participar das discussões e votações de propostas relevantes. Seu envolvimento é especialmente significativo, considerando sua presença praticamente integral nas sessões.

Além disso, o parlamentar mostrou sensibilidade às necessidades da população acreana ao apresentar um número expressivo de propostas de autoria própria. Seus discursos abordaram temas cruciais para o estado, como saúde, educação e segurança pública.

O resultado do estudo do jornal O Globo é importante para os eleitores, pois permite avaliar o trabalho dos deputados federais que representam seus estados. O desempenho de Gerlen Diniz é um sinal de que ele está trabalhando para o bem do Acre.