Governo promete investigação imparcial e célere sobre morte de enfermeira em Capixaba

O Governo do Acre emitiu uma nota neste domingo (3) acerca do episódio que culminou no assassinato da enfermeira Gessica Melo de Oliveira em uma abordagem policial, em Capixaba (AC).

Pedidos por justiça tem ganhado as redes sociais neste domingo (3). Em pronunciamento público, o governo destacou que os policiais envolvidos na situação já foram detidos e estão sob investigação da Corregedoria da Polícia Militar.

Enfermeira acreana foge de viatura, polícia inicia perseguição e ela morre baleada

Na nota, o Governo destaca o comprometimento com uma investigação imparcial e célere, com a promessa de oferecer à sociedade uma resposta o mais rápido possível.

Veja a nota na íntegra

O governo do Acre diante dos fatos envolvendo a morte de Gessica Melo de Oliveira durante abordagem e acompanhamento policial ocorrida no sábado, 2, vem a público informar que acompanha o caso, realizando o rigor necessário à situação, na busca por uma resposta a sociedade.

Os policiais envolvidos na situação foram presos e serão investigados pela Corregedoria da Polícia Militar.

Garantimos ainda uma investigação imparcial e célere, de modo que a sociedade tenha uma resposta o quanto antes.

Diante do ocorrido, manifestamos a mais profunda solidariedade e respeito à família enlutada.

Governo do Estado do Acre