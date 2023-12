Grazi se revolta com condições do set de Dona Beja, da HBO

O remake de Dona Beja, da HBO Max, estreia só em 2024, mas Grazi Massafera já protagoniza polêmica nos bastidores. Segundo Leo Dias, a atriz teria se rebelado contra a produtora responsável pela novela.

Os motivos seriam condições de trabalho ruins no set, sobretudo para alimentação, além da escalação do diretor português Hugo de Souza, que tem um ritmo de trabalho mais acelerado. Grazi teria dito a pessoas próximas que isso atrapalharia sua concentração.

Ainda segundo o jornalista, fontes ligadas à produção afirmam que as demandas de Grazi não fazem sentido, porque tanto s HBO Max quanto a Floresta Filmes atenderam todas as exigências da artista, como restrição ao seu camarim — ou seja, só entra quem ela autorizar, no caso, apenas duas assistentes.