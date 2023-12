Isabeli Fontana sobre retirada do silicone: ‘Vivi com um peso que não era meu’

De acordo com a top, as próteses começaram a incomodá-la fisicamente. “Até dormir era um problema: se deitasse de barriga para cima, acordava de madrugada com uma pressão no peito, sentia que não conseguia respirar e tinha que virar de lado para aliviar. De barriga para baixo, percebia aquelas duas bolotas esquisitas ali. O fato é que vivi duas décadas com um peso que não era meu”, desabafou.

O médico que a operou, Dr. Marcelo Kolling, chegou a sugerir uma prótese menor, mas ela refutou. Não queria nada. Então, ambos optaram por uma nova opção, preencher os seios com gordura do próprio corpo. Isabeli admitiu que ficou com medo por conta da complexidade do procedimento, por conta de ter que praticamente construir um seio novo, mas encarou com garra e coragem.

“Foram aplicados 300 mililitros de gordura retirada do meu joelho, que se espalhou nas mamas e deu ótimo resultado. Antes, tinha bem menos, 185 mililitros de silicone em cada seio, mas ficavam aquelas bolotas estranhas, especialmente no lado direito, que saltava e eu tentava esconder com roupas mais largas”.

Mais confiante após explante

Após o explante mamário, Isabeli passou a se sentir mais confiante profissionalmente. “Como modelo, meu corpo sempre foi pautado para a moda, para o olhar dos outros, e agora também está pautado para mim. E isso me deixa feliz. É claro que sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, vai julgar… Nas redes sociais, há muitos comentários maldosos e existe a pressão de precisar ‘ser aceita'”, refletiu.