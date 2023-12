Jovem atropelado por adolescente permanece em estado crítico no PS de Rio Branco

O adolescente Mauro Gomes de Freitas Neto, de 20 anos, uma das vítimas do acidente registrado na manhã desta sexta-feira (8) na Avenida Dias Martins, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O acidente deixou duas pessoas gravemente feridas, Mauro e Felipe Moreira da Silva, de 24 anos. O acidente, registrado no Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) pela Polícia Militar, envolveu uma menor de 17 anos que, segundo informações, teria pego o carro dos pais para se dirigir a uma festa nas proximidades do clube AABB em Rio Branco (AC).

O relatório policial aponta que a adolescente, não habilitada, teria retornado da festa em direção ao bairro centro, utilizando a avenida Dias Martins na contramão. Nesse momento, uma dupla em uma motocicleta se aproximava no sentido centro-bairro e foi surpreendida pela menor, resultando em uma colisão frontal. O impacto foi tão severo que ambos os veículos ficaram completamente destruídos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, e as vítimas foram encaminhadas para o Huerb. Enquanto as vítimas recebiam atendimento médico, a adolescente foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) acompanhada de seu pai, um policial civil. Após serem ouvidos pelo delegado plantonista, pai e filha assinaram um Termo Circunstancial de Ocorrências (TCO) e foram liberados. O pai, por sua vez, responderá pela infração cometida pela filha.

Felipe chegou à unidade de saúde com escoriações pelo corpo e uma fratura exposta de fêmur na perna esquerda, passando por uma cirurgia e permanecendo em observação. Já Mauro, em estado gravíssimo, apresentava um trauma torácico, traumatismo craniano encefálico grave e uma fratura exposta de fêmur na perna esquerda, sendo encaminhado para a UTI, onde permanece entubado e sob observação médica.

Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram sua indignação diante da irresponsabilidade da adolescente ao pegar o carro dos pais, quase resultando em uma tragédia. Uma tia de Mauro compartilhou que o sobrinho, sonha em ser cantor, mantendo um canal no YouTube onde posta suas músicas.