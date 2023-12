Ludmilla debocha de haters após conhecer Beyoncé

Ludmilla tá feliz e não tá prosa! A fukeira conheceu Beyoncé, de quem é fã assumida. A popstar fez uma passagem relâmpago pelo Brasil, mas precisamente por Salvador, na Bahia, para divulgar o lançamento de Renaissance: A Film by Beyoncé, filme baseado nos bastidores de sua turnê épica. “Quem ri por último, ri melhor”, ironizou.

“Acredita no sonho de vocês e foca no trabalho. Eu vim do nada. Não liga pros comentários das pessoas. Não liga pro comentário de quem não cosntruiu porra nenhuma. A única coisa que ele sabe fazer é comentar e dar a opinião dele que não serve de nada”, começou numa sequência de vídeos publicados no Instagram.

E completou: “Você faz o seu e deixa eles darem risada, deixa eles debocharem, deixa eles zoarem da sua cara. Só foca no teu e vai, porque quem ri por último, ri melhor e ainda ri numa mansão, com ar-condicionado, com carro na garagem. É muito bom rir assim”.

Para quem não se lembra, no início da carreira Ludmilla era conhecida pelo nome da diva pop, que usava por conta da sua admiração pela mãe de Blue Ivy. Embora debochanda das críticas que recebe, a ex-MC Beyoncé fez uma reflexão. “Não desistam dos sonhos de vocês por causa de nenhum filha da puta. Vambora! Acredite em você!”, encerrou.

Ludmilla revela detalhes de encontro com Beyoncé

Ludmilla revelou detalhes do seu encontro com Beyoncé, nesta sexta-feira (22/12), através de uma live no Instagram. A cantora, que começou a carreira como MC Beyoncé, conheceu a artista norte-americana em Salvador, na Bahia, na noite de quinta (21/12).

“Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela”, disse a cantora.

A artista ainda contou que tirou uma foto com Beyoncé e que, quando recebê-la, irá fazer um poster. “Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim… ai, eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não tô com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber, vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa”, declarou.