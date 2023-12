MC Mirella é detonada por publicidade de casa de apostas durante parto

MC Mirella deu à luz a Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, nessa terça-feira (26/12), e foi bastante criticada por fazer uma publicidade para uma casa de apostas durante seu trabalho de parto. A cantora disponibilizou diversos links para os seguidores clicarem nos Stories do Instagram e ainda tentou transmitir ao vivo a chegada da bebê.

Mirella expôs cada minuto do seu trabalho de parto, desde suas dores até o momento quando a bolsa estourou. No entanto, foram as publicidades entre os relatos que desagradaram os internautas.

Com a roupa do hospital e fazendo exercícios para induzir o parto, Mirella se filmou no espelho e avisou os seguidores sobre uma promoção da Blaze, casa de apostas alvo de investigação da polícia. Momentos antes de dar à luz, ela postou links de publicidades e pediu para que os fãs seguissem diferentes perfis, que divulgariam com exclusividade fotos e vídeos do parto.

As publicidades não agradaram os internautas, que detonaram a MC nas redes sociais. “Eu gosto da Mirella, mas que foi extremamente desnecessário essas publis em pleno trabalho de parto e nascimento da menina, isso foi sim! Publi para seguir fulana e ciclana, nossa, nunca vi isso… Vendendo o engajamento da criança como se ela fosse um produto”, reclamou uma usuária do X (antigo Twitter).