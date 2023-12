Morre aos 100 anos, Dona Nenê, uma das moradoras mais antigas de Sena Madureira

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (28) no hospital João Câncio Fernandes, uma das moradoras mais antigas de Sena Madureira. Trata-se da senhora Raimunda Pereira Bandeira, 100 anos de idade, conhecida como dona “Nenê”. Segundo consta, ela tinha sido acometida por uma forte gripe, ficou bastante ruim e não conseguiu ter o quadro revertido.

Dona “Nenê” nasceu no rio Macauã, porém, com o transcorrer dos anos veio para a zona urbana de Sena. “Minha avó sempre trabalhou na colônia. Quando veio pra cá, vendia pé-de-moleque e outros tipos de bolos. Após a morte do meu avô, se aposentou como soldada da borracha. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil com a sua partida. Ela nos deixou um grande legado e ficará para sempre em nossos corações”, comentou Alice Bandeira, neta.

Seu corpo está sendo velado em sua residência, localizada no bairro Cidade Nova, e o sepultamento ocorrerá às 16 horas de hoje no cemitério São João Batista.

Dona “Nenê” teve 7 filhos, dentre os quais Zé Bandeira e Maria Bandeira que são bastante conhecidos em Sena. Ela também era avó de 15 netos e tinha 30 tataranetos. No dia 30 deste mês, iria completar 101 anos.