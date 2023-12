Morre o pequeno Bento, filho da secretária Julie Messias, vítima de leucemia

Morreu na noite desta segunda-feira (11) o filho da secretária de meio ambiente do Acre, Julie Messias, Bento Messias, de 5 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco (AC). Ele sucumbiu à batalha contra a leucemia.

Bento, de tão pouca idade, travou uma luta contra a cruel doença, mobilizando a solidariedade de amigos, familiares e da comunidade em geral.

O governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais para lamentar a morte do filho de sua secretária de meio ambiente. “Que Deus traga consolo ao teu coração, ao coração do Liguth e de toda a tua família. Por agora, choro contigo pelo Bento”, escreveu Gladson.