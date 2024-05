A edição do JN desta quarta-feira (15/5) será a última do jornalista fora do estúdio. Na quinta (16/5), Bonner já estará de volta à redação no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV e confirmada pela coluna Fábia Oliveira com a assessoria da emissora.

A ida de William Bonner para Rio Grande do Sul faz parte da cobertura especial da Globo à tragédia na região em decorrências das chuvas e enchentes. A emissora deslocou 68 profissionais para o local. Recentemente, rumores de que William Bonner estaria desconfortável no Rio Grande do Sul, após ter sido hostilizado no estado, tomou conta dos noticiários. O jornalista teria ligado para a direção da Globo para informar que planejava voltar ao Rio de Janeiro para não colocar sua integridade em risco. À coluna, a TV Globo negou as informações.