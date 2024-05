De acordo com a equipe de Léo Santana, o tipo de doação será conforme a necessidades no momento, seja com alimentação, produtos de higiene, sempre visando o que as pessoas precisam. As doações serão feitas por meio do Mesa Brasil em parceria com o Fome de Música.

O PaGGodin

Agora, com o novo projeto, ele se prepara para viajar pelo Brasil. As apresentações começam em agosto, em Belo Horizonte (MG), e terminam somente fevereiro de 2025, em Belém (PA). O Gigante estará em Brasilia no primeiro mês do ano que vem, com data ainda a definir.

Cantor levará um modelo diferente de show do que seus fãs estão acostumados. Serão 4h de apresentação, com uma vibe final de tarde e traz o pagode com o swing do baiano. Além de inéditas, Léo Santana transforma sucessos da Bahia em pagode.

O show contará com três momentos: o audiovisual transformado em ao vivo, a reverência a Bahia na música Coisas da Bahia, que é um medley de sucessos em formato de pagode, e um after, que contará com uma roda de samba, sem qualquer roteiro. A ideia é que cada cidade tenha Léo Santana a sua maneira. O cantor busca a imersão do público em sua apresentação.

*O repórter viajou a convite da assessoria de Léo Santana.