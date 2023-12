“O governo não é adversário da Prefeitura”, diz Gladson a Bocalom durante entrega de obras no 2º distrito

Na noite desta segunda-feira (18), durante a solenidade de entrega da revitalização da Via Chico Mendes, o governador Gladson Cameli (PP), focou o seu discurso em gratidão e união.

“Eu sempre vou agradecer a todo mundo, todos os parlamentares, sempre terei gratidão. E com união a gente vence desafios e vai fortalecer o nosso estado, para estarmos como protagonistas”, disse.

Gladson falou também sobre a relação entre Prefeitura e Governo, já que, no ano que vem, ele é Bocalom estarão em palanques diferentes.

“A Prefeitura não é adversária do governo, e nem o Governo é adversário da Prefeitura. Vocês me deram tudo. Todos os mandatos. O que eu poderia fazer? Cumprir o papel constitucional. A política não pode se sobressair a execução de um mandato. Se não a gente vai prejudicar um milhão de pessoas”, disse.

O governador falou também da sua emenda, enquanto senador, que garantiu a execução da obra. “Essa obra tem recursos de quando eu era senador e só estamos entregando hoje. As coisas nem sempre são no tempo que a gente quer”, lamentou.

Em um momento descontraído de seu discurso, Gladson ainda brincou com o prefeito Bocalom sobre assuntos do coração. “Comentei no ouvido do Márcio: ‘Eu já arrumei uma namorada, a Mailza já arrumou um namorada, e o Bocalom?”, falou Gladson arrancando risos da plateia.