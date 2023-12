Pista/Pega Tranqueira e Brasileia empatam e decisão fica aberta para o 2º jogo

Pista/Pega Tranqueira e seleção de Brasileia empataram por 2 a 2 nesse sábado, 2, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, no primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual de Futsal. Cleberson e Giovani marcaram os gols do time da casa e Albert anotou para Brasileia.

Excelente público

Com o José Edson Honorato “lotado”, Pista/Pega Tranqueira e Brasileia realizaram um grande jogo. O time da Fronteira abriu 2 a 0 no primeiro tempo e o Pista/Pega Tranqueira conseguiu o empate no último minuto.

Giovani e Alcione fora

O ala Giovani, do Pista/Pega Tranqueira, e o fixo Alcione, de Brasileia, foram expulsos e estão fora do segundo jogo das finais.

Segunda partida

Seleção de Brasileia e Pista/Pega Tranqueira fazem na sexta, 8, às 19h30, em Brasileia, o segundo das finais. Quem vencer fica com a taça e o prêmio de 5 mil reais. Se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser decidido na prorrogação ou nas penalidades.

Grande encerramento

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, pretende promover uma grande decisão. “Vamos trabalhar nos detalhes da partida de Brasileia. Muitos não acreditaram na realização do campeonato e conseguimos promover um torneio com grandes jogos e a presença das torcidas”, declarou o presidente.