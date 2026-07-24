Astro de 41 anos assina por US$ 8 milhões e dois anos com o 76ers após deixar o Lakers

Thearon W. Henderson/Getty Images

Maior pontuador da história da liga assina contrato de US$ 8 milhões por duas temporadas e vai em busca de mais um anel de campeão.

O futuro de LeBron James está oficialmente definido. O astro de 41 anos acertou sua ida para o Philadelphia 76ers para a disputa de sua 24ª temporada na NBA.

O próprio jogador confirmou o acordo por meio de suas redes sociais, classificando a escolha como sua “última decisão” na carreira profissional.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, citando a apuração da imprensa americana, o vínculo é de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40,6 milhões) por dois anos, contando com opção do atleta no segundo ano.

“Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão e estou muito animado para energizar uma nova torcida e começar essa jornada incrível pela última vez”, publicou LeBron James em suas redes.

O fim de uma era em Los Angeles e a nova superpotência no Leste

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a movimentação altera de forma expressiva o equilíbrio de forças da liga norte-americana:

Despedida dos Lakers: LeBron encerra uma passagem de oito anos na franquia californiana, na qual conquistou o título da NBA em 2020 e a edição inaugural da NBA Cup em 2023, acumulando 479 partidas jogadas.

Foco no Título: A decisão financeira de aceitar um contrato no valor mínimo para veteranos permitiu ao Sixers manter flexibilidade para montar um elenco repleto de estrelas.

Superelenco em Philly: No Philadelphia 76ers, o camisa 23 juntará forças ao pivô Joel Embiid, ao jovem armador Tyrese Maxey e ao ala Jaylen Brown (recém-chegado em troca com o Boston Celtics).

Desempenho Recente: Na última temporada, o 76ers terminou em 7º lugar na Conferência Leste e foi eliminado na segunda rodada dos playoffs, buscando agora no talento de LeBron o impulso para voltar às Finais.

Quanto LeBron James vai receber no Philadelphia 76ers?

O contrato firmado entre LeBron James e o Philadelphia 76ers é de US$ 8 milhões por duas temporadas (aproximadamente R$ 40,6 milhões), prevendo uma opção do jogador no segundo ano.

Quantos títulos LeBron James conquistou pelo Los Angeles Lakers?

Durante seus oito anos em Los Angeles, LeBron conquistou o campeonato da NBA em 2020 e a NBA Cup em 2023.

Com quais estrelas LeBron James vai jogar no 76ers?

No Philadelphia 76ers, LeBron atuará ao lado de nomes de destaque da liga como Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown.

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes