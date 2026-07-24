NSL Superliga Acreana abre temporada 2026 com festa no Florestão

Nesta sexta-feira, 24, o Estádio Florestão, em Rio Branco, será palco da abertura oficial da 16ª edição da NSL Superliga Acreana de Futebol, evento que promete reunir milhares de apaixonados pelo esporte em uma noite marcada por futebol, emoção, entretenimento e inclusão. A entrada é gratuita.

A programação começa às 19h e terá como destaque a decisão da edição 2025 da competição, entre Galvez e Tucumã, além da cerimônia que marca o início da temporada 2026 da NSL, que já bateu recorde de inscrições, com 84 equipes confirmadas.

A abertura contará com apresentações musicais da cantora Priscila Flor e do DJ Richrd Bader, desfile das candidatas à Musa NSL e uma homenagem especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a mensagem de que o esporte é um espaço de inclusão, respeito e transformação social.

O presidente da NSL, Nedson Mendes, reforça o convite para que toda a população participe desse momento histórico.

“Preparamos uma grande festa para as famílias acreanas. Queremos ver o Florestão lotado, celebrando o futebol, incentivando nossos atletas e mostrando a força do esporte no Acre. A NSL é feita para todos e esperamos cada torcedor nesta grande abertura”, destaca.

A expectativa é de um grande público para acompanhar uma noite que reunirá competição, inclusão e solidariedade, marcando oficialmente o início de mais uma temporada da Superliga Acreana de Futebol.

Serviço

Evento: Abertura da 16ª edição da NSL Superliga Acreana de Futebol

Data: Sexta-feira, 24 de julho

Horário: A partir das 19h

Local: Estádio Florestão – Rio Branco (AC)

Conteúdo Original / Fonte: Ascom