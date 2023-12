Puxada pela queda no preço das nozes, valor da cesta natalina cai 5% em Porto Velho

A queda no preço das nozes, oleaginosas usadas em muitos pratos natalinos, fez com que o preço da cesta natalina de 2023 caísse 5,52% em comparação com o ano passado.

De acordo com o levantamento feito Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal de Rondônia (Unir), o valor médio da cesta natalina foi de R$ 715,17. Em 2022, a cesta custava R$ 756,92.

Mas mesmo com a queda no preço da cesta natalina, a pesquisa ainda revela que o valor ainda é elevado para muitas famílias, já que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a renda média mensal domiciliar per capita em Porto Velho é de R$1.331,20.

Mas, o que explica essa queda? Segundo a pesquisa, a redução nos preços de alguns itens, que costumam ser mais elevados durante essa época do ano, fez com que o preço da cesta caísse.

De acordo com o PET, seis itens tiveram queda nos preços:

• Nozes com casca (-25,02%),

• Castanha da Amazônia (-22,30%),

• Amêndoas (-18,33%),

• Castanha de caju (-13,67%),

• Ameixa seca (sem caroço) (-1,35%)

• Ameixa seca (com caroço) (-1,10%).

Entretanto, sete itens registraram aumento no preço:

• Espumante (49,15%),

• Vinho tinto (39,98%),

• Panetone (16,40%),

• Frutas cristalizadas (8,42%),

• Peru (6,86%),

• Uva passa (sem caroço) (3,83%),

• Chester (1,68%),

• Damasco (0,38%).

Para explicar o aumento desses itens, o PET explica que essa subida foi motivada pela alta da inflação, que segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, fechou 2022 em 10,74%.