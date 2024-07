Influenciador expõe Virginia Fonseca e denuncia suposto calote

O influenciador Hytalo Santos usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18/7), para expor um suposto “calote” que levou de Virginia Fonseca, mais especificamente da empresa da influenciadora, a WePink, com quem ele lançou um perfume no ano passado.

Ele relatou que além de não estar por dentro da disponibilidade do produto, que voltou ao catálogo da marca recentemente, também não está recebendo os valores provenientes do faturamento do produto.

“Agora o perfume voltou aí [a ser vendido no site], e eu nem sabia. Até porque gente, esse perfume aí, se eu não estou usando, é porque alguma coisa aconteceu. Mas falar aqui não vai resolver, então deixa eu resolver do meu outro jeito depois”, iniciou Hytalo.

“A pessoa vai, lança as coisas juntos bem bonitinho, para ser incrível, para ser massa, e ninguém chama a pessoa depois para dizer se vende, se não vende. Aí depois o perfume saiu do ar, depois voltou para o ar”, continuou.

“Não estou sabendo, não estou recebendo, mas na próxima eu aprendo. Se Deus quiser, eu vou ter estrutura pra lançar minhas coisas comigo por dentro de tudo, eu vendo, eu sabendo de tudo”, desabafou o influenciador.