Quem é ex-pastora que largou líder religioso e vende nudes no OnlyFans

Ex-pastora de uma igreja evangélica no interior de São Paulo, Ana Akiva, de 36 anos, se afastou das pregações para se lançar nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e OnlyFans. Tudo aconteceu após romper o casamento, segundo ela, tóxico, com o famoso líder religioso Youssef Akiva.

Antes de se converter, Ana Akiva tinha uma carreira de modelo e já foi até Miss Bumbum. A mudança aconteceu em 2015, quando largou tudo e decidiu se dedicar totalmente à igreja.

A ex-pastora possui 111 mil seguidores no Instagram e, recentemente, voltou a publicar fotos sensuais de biquíni e lingerie. Além dos registros “provocativos”, Ana ostenta uma vida de luxo com viagens internacionais e destinos paradisíacos.

Apesar da mudança radical, Ana Akiva afirma que sua fé permanece inabalável. “Um dia posso voltar para a igreja, tenho fé em Deus. Acredito que fazer conteúdos sensuais não me diminui como filha de Deus e nem como pessoa, mas por respeito a Deus resolvi me afastar da liderança e do título de pastora”, declarou nas redes sociais.

Casamento Abusivo

Segundo Ana, o rompimento da união com Youssef Akiva veio após uma série de comportamentos abusivos.

“Quando era casada, ele me proibia de trabalhar fora e ter amizades. Vivia pela família e pela igreja. É difícil ser feliz ao lado de alguém que controla sua vida e que nunca te coloca para cima, que te chama de lixo, cospe na sua cara, muitas mulheres passam por isso dentro da igreja e sofrem caladas assim como eu”, lamenta.

Desde o divórcio, a ex-pastora tenta não expor o que viveu com o ex-marido, mas nos últimos dias ela tem falado muito sobre hipocrisia religiosa.

“É cada vez mais comum ouvir relatos de mulheres sendo vítimas de narcisistas que se escondem atrás da religião. A igreja é um lugar seguro para o abusador, pois ali ele pode colocar seu plano em prática usando a palavra de Deus. Alguns versículos falam de submissão, obediência e silêncio. Sofri muito tempo, perdoando todos os abusos porque entendia que era minha obrigação”, pontua.