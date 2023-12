Quem era Aclécia Silva, cantora gospel que morreu aos 18 anos

Nascida na Bahia, Aclécia Silva morreu nessa quinta-feira (21/12), após uma batida entre uma ambulância e uma carreta, na BR-101, no trecho do município de Ibirapitanga, no sul do estado baiano. Ela estava estava com outras cinco pessoas que também se feriram, porém ela não resistiu.

Aclécia tinha acabado de dar os primeiros passos na carreira artística e fechou contrato com uma gravadora, no início de novembro. A cantora gospel estava fazendo sucesso com a música “A tua palavra”.

“Desejamos que seja um novo tempo estabelecido por Deus para sua vida. Você é um presente de Deus para a Família Kairós Music”, disse a produtora responsável pela carreira da cristã.

No início do ano ficou noiva de Jeremias Silva, que se declarou após a morte. “Eu te amarei para sempre, sei que pude dizer todos o quanto te amo. Estou sem chão, te amo para sempre, minha princesa”, lamentou usando um emoji de choro.

O velório de Aclécia Silva foi realizado na Igreja Assembleia de Deus do distrito de Novo Horizonte, onde ela morava, e o corpo sepultado no cemitério da região nesta sexta-feira (22/12).