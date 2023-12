Santa Cruz derrota CT Furacão e conquista Campeonato Estadual Sub-11

O Santa Cruz derrotou o CT Furacão do Norte por 1 a 0 com gol de João Miguel na tarde desta sexta, 1º, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-11. As duas equipes realizaram um jogo bem disputado desde o início e o confronto foi decidido nos detalhes.

Segundo título

Depois de ser campeão do Sub-15, o Santa Cruz ganha a segunda taça da temporada de 2023.

“Começamos o trabalho muito próximo do campeonato, mas com um elenco qualificado foi possível conquistar o título. Temos uma grande geração e precisamos seguir trabalhando”, comentou o técnico Cristiano Menezes.

Papel social

Para o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, a entidade cumpre o seu papel social promovendo competições nas categorias menores.

“A federação banca as competições e os resultados são importantes. Temos crianças jogando futebol e essa é a nossa contribuição para sociedade”, afirmou Antônio Aquino.