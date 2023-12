Secretário de infraestrutura de Rio Branco diz que obra na Via Chico Mendes é “obrigação”

Na cerimônia de entrega da revitalização da Via Chico Mendes, realizada nesta segunda-feira (18), o secretário de infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, concedeu uma entrevista ao ContilNet, destacando a importância da obra para a cidade e compartilhando planos futuros para o desenvolvimento urbano.

Para o secretário, a revitalização da Via Chico Mendes não é apenas uma conquista, mas uma obrigação da Prefeitura em proporcionar melhorias e dignidade à população. Ele ressaltou o compromisso da gestão municipal em adotar um novo modelo de administração, marcado pelo respeito ao erário e pelo retorno dos impostos pagos pela população em forma de obras significativas.

“Essa obra não é um esforço, é um dever. É um dever trazer melhoria, dignidade, sempre coisas boas, novas para a nossa população”, afirmou Cid Ferreira durante a entrevista.

A obra, que abrange 4 quilômetros e 300 metros, inclui a revitalização da ciclovia, canteiros urbanizados e iluminação central, proporcionando uma entrada imponente e um novo cartão postal para a cidade. O secretário enfatizou a importância da iluminação para garantir a segurança de ciclistas e pedestres, permitindo a circulação livre e tranquila.

Cid Ferreira também compartilhou os planos da Prefeitura para futuras entregas de obras, destacando projetos similares em andamento, como a revitalização na Estrada da Floresta, a construção da ponte da Judia, o terminal de passageiros e a licitação para o novo mercado Elias Mansour.

“A gestão Tião Bocalom está dizendo para a população que, a partir do momento que você respeita o recurso público, que as obras estão sendo feitas, na sua grande maioria com recursos públicos municipais, é como diz o prefeito, se não roubar o dinheiro dá”, enfatizou o secretário, destacando a integridade na gestão dos recursos públicos.