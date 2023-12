Sefaz: Conheça o cronograma do concurso de até R$ 19 mil

Após muito tempo de espera, o novo edital do concurso da Secretária da Fazenda do Acre (Sefaz AC) está finalmente na praça! Com iniciais de quase R$ 20 mil, vale super a pena ficar por dentro do cronograma.

A grande disputa ocorre por uma das 164 vagas imediatas para cargos de nível médio em áreas específicas e superior em qualquer área. Fique por dentro dessa baita oportunidade ao longo deste artigo.

Sob organização do Cebraspe, o novo edital conta com todas as datas mais importantes do certame. Veja:

Período de inscrições: 22 de dezembro a 10 de janeiro de 2024;

22 de dezembro a 10 de janeiro de 2024; Período de isenção da taxa: 22 de dezembro a 10 de janeiro de 2024;

22 de dezembro a 10 de janeiro de 2024; Pagamento da taxa: até 30 de janeiro de 2024;

até 30 de janeiro de 2024; Data das provas: 10 de março de 2024;

10 de março de 2024; Consulta aos gabaritos individuais: 12 e 14 de março de 2024;

12 e 14 de março de 2024; Prazo de interposição de recursos : 18 e 19 de março de 2024; e

: 18 e 19 de março de 2024; e Resultado final da objetiva: 05 de abril de 2024.

E aí, quer participar de uma grande oportunidade do norte do Brasil? Então, fique ligado no prazo de inscrições e já separe o valor da taxa, que modifica de acordo com o cargo. Confira: