Shakira ganha escultura de mais de seis metros na Colômbia: veja vídeo

Shakira ganhou uma escultura com mais de seis metros de altura em Barranquilla, cidade na Colômbia. Por meio do Instagram, a artista agradeceu ao escultor Yino Márquez e publicou fotos da estátua.

A estátua de Shakira foi lançada nessa terça-feira (26/12). A imprensa local diz que mais de 35 pessoas produziram a escultura, feita completamente de bronze. Veja aqui!

“A população se rende aos ‘pés descalços’ de Shakira. Na presença dos pais da artista, inauguramos uma escultura monumental que capta a essência de uma ‘Loba’ que conquistou o mundo com seus quadris”, publicou o perfil oficial da Prefeitura de Barranquilla.

Já Shakira comemorou a inauguração da estátua, que contou com a presença de seus pais: “Fico feliz por compartilhar isso com meus pais e especialmente com minha mãe no dia do aniversário dela.”