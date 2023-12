Vaticano autoriza que padres abençoem casais do mesmo sexo

Histórica, a medida autoriza que padres católicos deem bênçãos a casais da comunidade LGBTQIA+. A decisão ainda permite a recusa do ritual por parte dos sacerdotes. Além disso, é proibido impedir “a entrada (em igrejas) de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção”.

“Contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados”, diz trecho do texto.