Veja a forma correta de descongelar as carnes antes da ceia de Natal

Por isso, para manter uma temperatura fria constante de resfriamento, o ideal é utilizar a geladeira. O eletrodoméstico irá manter uma temperatura segura durante o descongelamento, já que a temperatura vai atingir no máximo entre 4ºC a 5ºC, impedindo o crescimento de microrganismos e a produção de toxinas.

Lembrando que as carnes são produtos perecíveis e estão no rol dos alimentos que mais causam intoxicação alimentar. Por isso, exerça as boas práticas de preparação.